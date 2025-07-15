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15 июля 2025 в 20:06

В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей

Штрафы за телефоны для водителей автобусов могут вырасти до 15 тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Санкт-Петербурга могут увеличить штрафы для водителей автобусов, которые пользуются телефонами во время поездки, пишет «Парламентская газета». По словам автора инициативы, депутата Алексея Цивелева, их поднимут с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Парламентарий направил обращение по этому вопросу в департамент геополитики в области автомобильного и пассажирского транспорта. По его мнению, существующий штраф слишком незначителен для осознания водителями ответственности для пассажиров. Цивелев обратил внимание, что они не только разговаривают по телефону, но и смотрят видео или общаются в мессенджерах.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге электросамокатчикам с 1 июля запретили разгоняться больше 10 км/ч. Нарушителям теперь грозят штрафы на сумму до 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Госдума окончательно одобрила законопроект о существенном ужесточении наказания за неподчинение требованию об остановке транспортного средства. Теперь за нарушение данного положения грозит взыскание в размере 7–10 тысяч рублей. Закон был принят в третьем, заключительном чтении.

Санкт-Петербург
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