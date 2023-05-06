На Запорожской АЭС остановили работу блоков Директор Запорожской АЭС Черничук сообщил об остановке работы блоков

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Все блоки Запорожской АЭС остановлены, заявил директор атомной станции Юрий Черничук. По его словам, которые приводит РИА Новости, оборудование на объекте обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, — сказал глава ЗАЭС.

Он подчеркнул, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей города нет.

Ранее советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. По его словам, после этого могут возникнуть риски для ядерной безопасности.

5 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. В Центре общественных связей (ЦОС) российской службы безопасности пояснили, что деятельность украинских агентов координировали сотрудники ГУР МО Украины напрямую, а также через посредницу из Финляндии.