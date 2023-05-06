В ГД не исключили «смену статуса» Закарпатья после слов Орбана Депутат ГД Белик допустил смену статуса Закарпатья после слов Орбана об Украине

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/

Виктор Орбан

Притеснение закарпатских венгров со стороны властей Украины является для Будапешта знаковым поводом для изменения статуса Закарпатья согласно исторической принадлежности этих территорий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий напомнил, что именно группа этнических венгров, а не украинцы были коренными жителями закарпатских земель. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал часть Украины венгерской землей. Орбан указал, что венгры тоже погибают в конфликте, поэтому страна «как минимум вдвое мотивирована» на обеспечение мира.

Что касается заявления Орбана, то стоит принять во внимание тот факт, что Закарпатье, которое сегодня входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Поэтому мнение и проблемы закарпатских венгров важны для Будапешта, правительство Венгрии не раз выступало с критикой антивенгерской политики Киева, — указал депутат Госдумы.

Белик отметил, что украинские власти постоянно притесняли и оказывали давление на жителей закарпатских земель. По его словам, это проявлялось в том числе в дискриминационных законах и жесткой масштабной мобилизации венгров.

Все это знаковые поводы для официального Будапешта, чтобы защитить венгерское национальное сообщество и, если представится возможность, изменить статус закарпатских территорий согласно исторической принадлежности, — заключил народный избранник.

Ранее политолог Сергей Марков не исключил, что Евросоюз может усилить давление на Венгрию в связи с пророссийскими высказываниями Орбана и его позиции относительно проведения спецоперации на Украине. Марков предрек, что Брюссель будет пытаться урезать бюджеты Венгрии. По его словам, Орбана ненавидит либеральная элита, которая стоит во власти в США и ЕС, и они будут делать все, чтобы «сковырнуть» венгерского премьера.