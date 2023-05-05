Политолог предупредил о последствиях для Венгрии из-за высказываний Орбана Политолог Марков: ЕС усилит давление на Венгрию из-за пророссийских высказываний Орбана

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз может усилить давление на Венгрию в связи с пророссийскими высказываниями премьер-министра страны Виктора Орбана и его позицией относительно специальной военной операции на Украине, считает политолог Сергей Марков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт отметил, что Венгрия может лишиться части бюджета в рамках ЕС.

В ЕС будут пытаться урезать бюджеты Венгрии, забрать у нее деньги, но это все в рамках большой борьбы. Давление на Орбана уже есть, о чем он заявлял на встрече с представителями разных стран. Орбана ненавидит либеральная элита, которая правит в США и ЕС, и они будут делать все, чтобы его сковырнуть, — заявил политолог.

Марков также рассказал о попытках спонсировать альтернативных политических лидеров в Венгрии, чтобы они могли составить конкуренцию Орбану. По словам политолога, предпринятые Евросоюзом действия не имели должного успеха из-за высокой поддержки со стороны местных жителей и высоких показателей одобрения политики премьера.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что для установления мира на Украине к власти в США должен вернуться экс-президент Дональд Трамп. Политик добавил, что и в Европе, и в Америке народы подвергаются нападкам со стороны «вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях».