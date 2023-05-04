Орбан нашел способ закончить конфликт на Украине Орбан: для установления мира на Украине необходимо возвращение Трампа к власти в США

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Для установления мира на Украине к власти в США должен вернуться экс-президент Дональд Трамп, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости. Политик добавил, что и в Европе и в Америке народы подвергаются нападкам со стороны «вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях».

Я уверен, что если бы президентом США был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир! — сказал Орбан.

По словам Орбана, «так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну».

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, так как Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил Орбана за эти слова. Он назвал высказывание венгерского премьера смелым и точным для европейского политика. При этом Медведев прибавил, что с прекращением западного финансирования закончится и сама Украина.