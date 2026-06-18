Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском Шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Минск

Граждане Белоруссии, пострадавшие в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, находятся в процессе эвакуации в республику, передает гомельская телерадиокомпания. Ожидается, что их доставят сегодня, 18 июня, в медучреждения Минска.

В эти минуты в пути находятся пострадавшие от удара дрона. Специальные реанимобили сегодня доставят белорусских граждан в медучреждения Минска, — отметил источник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители Запада не стали осуждать Украину за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и другие преступления. По его словам, причина кроется в том, что хозяева Киева сами виновны в этом.

ВСУ ударили по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. МИД Белоруссии расценил произошедшее как террористический акт.