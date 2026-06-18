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18 июня 2026 в 08:50

Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Минск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Граждане Белоруссии, пострадавшие в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, находятся в процессе эвакуации в республику, передает гомельская телерадиокомпания. Ожидается, что их доставят сегодня, 18 июня, в медучреждения Минска.

В эти минуты в пути находятся пострадавшие от удара дрона. Специальные реанимобили сегодня доставят белорусских граждан в медучреждения Минска, — отметил источник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители Запада не стали осуждать Украину за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и другие преступления. По его словам, причина кроется в том, что хозяева Киева сами виновны в этом.

ВСУ ударили по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. МИД Белоруссии расценил произошедшее как террористический акт.

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