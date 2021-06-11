Путин назвал условие обоюдной с США работы по выдаче преступников

https://static.news.ru/photo/f41a6bce-cc2a-11eb-ba23-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия готова наладить с американцами совместную работу по выдаче преступников. Однако для этого оба государства должны брать на себя соответствующие обязательства. Об этом в интервью на платформе «Смотрим» заявил российский президент Владимир Путин.

Все договорённости, касающиеся данного вопроса, отметил глава государства, выражаются в соответствующих межгосударственных документах.

Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдёт на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае США, согласится с тем же и будет выдавать соответствующих преступников РФ, — добавил российский лидер.

Ранее Путин сказал, что ему и американскому президенту Джо Байдену в ходе встречи в Женеве 18 июня необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран.

Есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе. Путин подчеркнул, что одним из самых важных на сегодняшний день является вопрос с кибербезопасностью.