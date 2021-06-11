Путин заявил о необходимости наладить диалог с США

https://static.news.ru/photo/b5c5ee88-cc21-11eb-9b98-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену в ходе встречи в Женеве 18 июня необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. Об этом в интервью на платформе «Смотрим» заявил российский лидер.

Как сказал глава государства, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе.

Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, — такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день.

Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжёлым последствиям. А это, оказывается, возможно, — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Байден на встрече в Женеве должен будет передать «жёсткий сигнал» Путину. Такую задачу поставил перед собой Белый дом. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся у телеканала сведениям, саммит президентов пройдёт либо в более узком, либо в расширенном формате. Источники не уточнили, будут ли на встрече Путина и Байдена присутствовать помощники или советники.