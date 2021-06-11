NBC: Байден в Женеве передаст «жёсткий сигнал» Путину

https://static.news.ru/photo/d973fcf2-cc1d-11eb-9c5f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Air Force /Us Air/Global Look Press

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве должен будет передать «жёсткий сигнал» российскому коллеге Владимиру Путину. Такую задачу поставил перед собой Белый дом. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся у телеканала сведениям, саммит президентов пройдёт либо в более узком, либо в расширенном формате. Источники не уточнили, будут ли на встрече Путина и Байдена присутствовать помощники или советники.

Отмечается, что Байден намерен передать Путину «жёсткий сигнал», отличающийся по своему посылу от тех дружеских отношений, которые демонстрировал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В настоящее время политик проводит встречи с союзниками, чтобы показать национальному лидеру РФ «единый фронт против его пагубного поведения».

Байден, как сказали источники, хочет обсудить с Путиным кибератаки, права человека, вмешательство в американские выборы и «усиление российской агрессии в отношении Украины». Также на встрече планируется затронуть вопросы о способах взаимодействия России и США.

В разговоре с журналистами грядущую встречу в Женеве прокомментировал бывший посол США в Москве Майкл Макфол. По его словам, Байден принял правильное решение, когда отказался от совместной пресс-конференции.

В этом есть только плюсы для Путина и только риски для президента Байдена, — сказал он.

Ранее стало известно, что читатели британского таблоида Daily Mail высоко оценили интервью Путина телеканалу NBC, встав на сторону политика в споре с Байденом.

Во время эфира российский лидер заявил, что не переживает из-за высказываний Байдена и давно привык к навешиванию ярлыков. Комментаторы считают, что российский президент «умён и тщательно подбирает слова».