Британцы встали на сторону Путина в споре с Байденом

Читатели британского таблоида Daily Mail высоко оценили интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, встав на сторону политика в споре с его американским коллегой Джо Байденом. Во время эфира национальный лидер заявил, что не переживает из-за высказываний Байдена и давно привык к навешиванию ярлыков. Комментаторы считают, что российский президент «умён и тщательно подбирает слова».
Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться, — написал smithp1.
Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеётся над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже, — отметил Facts Not Optional.
В марте президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за «вмешательство» в выборы в США. Также политик утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин после встречи с Джо Байденом отдельно подойдёт к прессе. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.