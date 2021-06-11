Британцы встали на сторону Путина в споре с Байденом

https://static.news.ru/photo/61342ff2-cb76-11eb-bb37-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Читатели британского таблоида Daily Mail высоко оценили интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, встав на сторону политика в споре с его американским коллегой Джо Байденом. Во время эфира национальный лидер заявил, что не переживает из-за высказываний Байдена и давно привык к навешиванию ярлыков. Комментаторы считают, что российский президент «умён и тщательно подбирает слова».

Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться, — написал smithp1.

Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеётся над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже, — отметил Facts Not Optional.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за «вмешательство» в выборы в США. Также политик утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин после встречи с Джо Байденом отдельно подойдёт к прессе. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.