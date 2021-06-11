Песков: Путин проведёт отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом

https://static.news.ru/photo/be8791e6-cb74-11eb-b91b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин после встречи с Джо Байденом отдельно подойдёт к прессе. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент США намерен после встречи с Путиным в Женеве выйти отдельно для общения с прессой. По словам Пескова, видимо, это обычная практика американского лидера.

Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном, - пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что по завершении переговоров Владимир Путин так же выйдет отдельно на общение с прессой.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин едет в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом, поскольку проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией.

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня. Уже в пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома.