Встреча Путина и Байдена в Женеве пройдёт на вилле Ла Гранж

https://static.news.ru/photo/ba15d760-c9b4-11eb-874c-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Местом встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на территории Женевы станет знаменитая вилла Ла Гранж. Об этом сообщили представители швейцарского Министерства иностранных дел. Данная информация обнародована на странице внешнеполитического ведомства страны в Twitter.

Саммит пройдёт в Женеве 16 июня. Как ранее отмечал помощник Путина Юрий Ушаков, ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden and Putin on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva @POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Также на протяжении долгого времени не было известно, где именно в Женеве поговорят Путин и Байден. Однако швейцарский МИД наконец раскрыл все карты.

Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы, — сообщили представители ведомства.

Как стало известно ранее, на территории Женевы возникли проблемы с движением транспорта перед проведением 16 июня саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявила мэр города Федерика Перлер.

Она сказала, что в Женеве возникли неудобства, связанные с передвижением.