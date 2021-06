Встреча Путина и Байдена в Женеве пройдёт на вилле Ла Гранж

Саммит пройдёт в Женеве 16 июня. Как ранее отмечал помощник Путина Юрий Ушаков, ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden and Putin on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva @POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL