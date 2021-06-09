Встреча Путина и Байдена в Женеве пройдёт на вилле Ла Гранж

Местом встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на территории Женевы станет знаменитая вилла Ла Гранж. Об этом сообщили представители швейцарского Министерства иностранных дел. Данная информация обнародована на странице внешнеполитического ведомства страны в Twitter.
Саммит пройдёт в Женеве 16 июня. Как ранее отмечал помощник Путина Юрий Ушаков, ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.
Также на протяжении долгого времени не было известно, где именно в Женеве поговорят Путин и Байден. Однако швейцарский МИД наконец раскрыл все карты.
Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы, — сообщили представители ведомства.
Как стало известно ранее, на территории Женевы возникли проблемы с движением транспорта перед проведением 16 июня саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявила мэр города Федерика Перлер.
Она сказала, что в Женеве возникли неудобства, связанные с передвижением.
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