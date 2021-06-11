Песков объяснил, почему Путин едет на встречу с Байденом

https://static.news.ru/photo/03a5a182-cacb-11eb-a2ae-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, почему Владимир Путин едет в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

Песков отметил, что Путин едeт в Женеву, поскольку проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передаёт телeканал.

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня. Уже в пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома.

В Госдепартаменте США рассказали, что на встрeче двух лидеров будут обсуждаться права человека, ситуация с Алексеем Навальным, арестованные в России американцы и другие темы. Вашингтон надеется, что в результате cаммита политикам удастся достичь договорённости о возвращении поcлов двух стран. Этот вопрос будет иметь важное значeние, поскольку отправка дипломатов в Вашингтон и Москву рассматривается в качестве необходимого шага в рамках осуществления рабочeго диалога между государствами.