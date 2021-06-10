Вашингтон надеется после саммита вернуть послов в РФ и США

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Вашингтон надеется, что в результате саммита президентов США и России удастся достичь договорённостей о возвращении послов двух стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Как заявили СМИ американские чиновники, отправка послов в Вашингтон и Москву рассматривается в качестве необходимого шага для осуществления рабочего диалога между странами. Он будет иметь решающее значение, поскольку президент США Джо Байден и его администрация стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена намечен на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.

Ранее первая леди США Джилл Байден рассказала, что её муж «чересчур готов» к встрече с Путиным. Она подчеркнула, что политик изучал вопросы неделями, «работал до сегодняшнего дня». Первая леди США отметила, что её муж любит зарубежную политику.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин прилетит на переговоры с Байденом непосредственно в день проведения саммита 16 июня. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме российский лидер рассказал, что на встрече с главой Белого дома будут подняты темы стратегической стабильности, разоружения и другие.