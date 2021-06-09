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Песков рассказал, когда Путин прилетит на встречу с Байденом

11:02, 10 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин прилетит на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве непосредственно в день проведения саммита — 16 июня. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков. Его слова передаёт ТАСС.

Переговоры Путина и Байдена пройдут на территории знаменитой женевской виллы Ла Гранж. Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.

Однако небольшое уточнение по поводу грядущего саммита всё же сделал Песков, отвечая на вопрос журналистов о времени прибытия президента в Швейцарию.

Путин прилетит в Женеву в день переговоров, — заявил представитель Кремля.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин рассказал, какие темы он обсудит в Женеве 16 июня на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам политика, лидеры поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только.

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