Песков рассказал, когда Путин прилетит на встречу с Байденом

https://static.news.ru/photo/d3d872c0-c9c3-11eb-9208-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин прилетит на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве непосредственно в день проведения саммита — 16 июня. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков. Его слова передаёт ТАСС.

Переговоры Путина и Байдена пройдут на территории знаменитой женевской виллы Ла Гранж. Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что ещё рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.

Однако небольшое уточнение по поводу грядущего саммита всё же сделал Песков, отвечая на вопрос журналистов о времени прибытия президента в Швейцарию.

Путин прилетит в Женеву в день переговоров, — заявил представитель Кремля.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин рассказал, какие темы он обсудит в Женеве 16 июня на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам политика, лидеры поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только.