Жена Байдена заявила, что он «чересчур готов» к встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/78157a76-ca0b-11eb-95f3-96000091f725_660.jpg Джилл Байден Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Американский президент Джо Байден «чересчур готов» ко встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила первая леди США Джилл Байден. Её слова приводит РИА Новости.

О мой бог, он чересчур готов, — заявила жена Байдена.

Она подчеркнула, что политик изучал вопросы неделями, «работал до сегодняшнего дня». Первая леди США отметила, что её муж любит зарубежную политику.

Встреча президентов России и США пройдёт 16 июня в Женеве на территории знаменитой виллы Ла Гранж. Помощник президента США Юрий Ушаков заявил, что ещё рано говорить по подписании документов в составе делегаций двух политиков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин прилетит на переговоры с Байденом непосредственно в день проведения саммита 16 июня. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме российский лидер рассказал, что на встрече главой Белого дома будут подняты темы стратегической стабильности, разоружения и другие.

Ранее Байден, выступая перед военными, рассказал, что даст понять Путину, что «Америка вернулась». Он добавил, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но готов ответить на «вредоносные действия» правительства РФ.