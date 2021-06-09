Байден даст понять Путину, что «Америка вернулась»

Американский президент Джо Байден собирается дать понять Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Как пишет РИА Новости, такое заявление он сделал в ходе выступления перед военнослужащими базы США на территории Великобритании.
Он напомнил, что начинает своё первое зарубежное турне и скоро встретится с Путиным в Женеве.
Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал — США вернулись, — сказал Байден под аплодисменты военных.
Президент США заявил также, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность, поэтому Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но готов ответить на «вредоносные действия» российского правительства. Он бы хотел стабильности в работе с РФ, потому что обе нации «разделяют великую ответственность в стратегической стабильности». Ни одна страна
Ранее Байден сказал, что будет обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита в Женеве тему кибербезопасности, но не знает, удастся ли ему достичь понимания по этой теме.