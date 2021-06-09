Байден даст понять Путину, что «Америка вернулась»

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Американский президент Джо Байден собирается дать понять Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Как пишет РИА Новости, такое заявление он сделал в ходе выступления перед военнослужащими базы США на территории Великобритании.

Он напомнил, что начинает своё первое зарубежное турне и скоро встретится с Путиным​​ в Женеве.

Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал — США вернулись, — сказал Байден под аплодисменты военных.

Президент США заявил также, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность, поэтому Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но готов ответить на «вредоносные действия» российского правительства. Он бы хотел стабильности в работе с РФ, потому что обе нации «разделяют великую ответственность в стратегической стабильности». Ни одна страна не способна решать в одиночку нынешние мировые проблемы, добавил американский лидер.

Ранее Байден сказал, что будет обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита в Женеве тему кибербезопасности, но не знает, удастся ли ему достичь понимания по этой теме.