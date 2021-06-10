В Госдепе назвали темы, которые Байден обсудит с Путиным

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Права человека, Алексея Навального и арестованных в России американцев в числе прочего обсудят на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Я не сомневаюсь, что права человека в целом, а также задержание ряда лиц, в том числе мистера Навального и, конечно, незаконно арестованных американцев, которые должны вернуться к своим семьям, будут затронуты в ходе саммита, — сообщил Прайс.

Он также отметил, что в повестку войдут «озабоченности» США рядом действий Москвы, которые якобы угрожают непосредственно американцам, их партнёрам и союзникам в мире.

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин прилетит на переговоры с Байденом непосредственно в день проведения саммита, 16 июня. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме российский лидер рассказал, что на встрече с главой Белого дома будут подняты темы стратегической стабильности, разоружения и другие.