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07 июля 2025 в 18:21

В Госдуме придумали новый способ борьбы с мошенниками

Депутат Володин заявил, что операторы смогут блокировать вывод средств с гаджета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мобильным операторам планируется разрешить блокировать вывод средств с баланса телефона на личные счета пользователей, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит помешать мошенникам легализовать преступные деньги. Соответствующий законопроект рассмотрят в ГД на следующей неделе.

Согласно документу, сотовые операторы получат право блокировать средства на телефонном балансе, если правоохранительные органы усомнятся в их происхождении, отметил Володин. Это позволит пресечь действия мошенников: даже если им удастся пополнить счет, они не смогут вывести деньги или перевести их дальше.

Предполагается, что такая мера снизит процент совершения краж, а также поможет более оперативно возмещать причиненный ущерб потерпевшим. Законопроект особенно актуален, поскольку на сегодняшний день каждое третье преступление совершают в цифровой среде, заключил народный избранник.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что мошенники могут убедить жертву снять самозапрет на кредиты. Он пояснил, что ограничение действует бессрочно и отменяется только вручную через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. При этом, по его словам, попытки обойти запрет через социальную инженерию или взлом аккаунта остаются возможными.

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