Пушков заявил о вымирании населения на Украине, в Молдавии, Латвии и Литве

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что общей чертой таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва является потеря населения. Она происходит, в том числе за счёт эмиграции активной части за границу, отметил сенатор в Telegram.

В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет, — указал Пушков.

Сенатор добавил, что депопуляция на Украине закономерно наступила после госпереворота 2014 года. Если в начале 90-х годов на Украине проживало более 50 млн человек, то на 1 сентября 2021 года — 41,3 млн.

Ранее стало известно, что Украина стала единственной страной, в которой одновременно наблюдается отток и капитала, и рабочей силы, заявил политолог Вадим Карасёв. Он добавил, что на Украине нет чёткой экономической доктрины. Единственным способом покрыть дефицит платёжного баланса остались трудовая миграция населения и его переводы на родину.