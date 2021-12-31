Политолог назвал уникальное «свершение» Украины

Политолог Вадим Карасёв заявил, что Украина стала единственной страной, в которой одновременно наблюдается отток и капитала, и рабочей силы. В этой ситуации страна оказалась чемпионом мира по выращиванию кукурузы, отметил он в эфире телеканала «Украина 24».

Мы единственная, уникальная страна — у нас и капитал утекает, и рабочая сила... Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе, — указал политолог.

Он добавил, что на Украине нет чёткой экономической доктрины. Единственным способом покрыть дефицит платёжного баланса остались трудовая миграция населения и его переводы на родину.

Но проблема в том, что и это уже не работает. Раньше работало — 15 миллиардов долларов было в 2017 году, в 2018-м, или в 2019-м — 12 миллиардов. Даже при COVID 12 миллиардов заробитчане перечислили на Украину. <...> Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Украина оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства, заявил бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилёв. По его словам, в результате закрытия заводов, фабрик, хлебопекарен люди остаются без работы, а значит, без средств к существованию, что ведёт к недовольству населения и назреванию социального взрыва.