Пушки в обмен на масло На Западе готовы добить Украину голодом

Подготовка к отправке самоходных артиллерийских установок из Германии / Фото FOCKE STRANGMANN/EPA/TASS

Усиленно навязываемое убеждение, что Россия нынче виновата во всех мировых бедах, для западного обывателя, которого призывают поститься, не мыться и ходить пешком ради экономии, уже суровая данность. И если в Европе на русских вешают ответственность за нарастающую инфляцию, то в мировом масштабе Россия сажается на скамью подсудимых за грядущий мировой голод.

Всё сводится к статистическим выкладкам: на Россию и Украину приходилась почти треть мирового зернового экспорта. При этом РФ вывозила на мировой рынок 16% пшеницы, немногим уступая аналогичному экспорту всего ЕС, а Украина была первой по торговле кукурузой — 14% мирового экспорта. А уж по части подсолнечного масла у обеих стран почти торговая монополия. Понятно, что военные действия внесли свои коррективы в географию такого экспорта, тем более что российские поставщики ещё и попали под логистическую блокаду.

Понятно, что международные организации бьют тревогу. Глава специального ооновского института — Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) — Цюй Дунъюй напоминает, что от таких поставок обеих стран зависят почти 50 государств. Список постоянных крупных потребителей длинный — Египет, Турция, Бангладеш, Ливан, Тунис, Йемен, Пакистан. Но эксперты опасаются продовольственного кризиса прежде всего в уязвимых в этом плане странах Океании и африканской зоны Сахеля. Пугают ростом в мире армии перманентно голодающих ещё на 8–13 миллионов человек.

Линия для производства подсолнечного масла shutterstock.com

И вот незамеченный в склонности к благотворительности коллективный Запад прибегает под благим предлогом экстренного спасения голодающих к нетрадиционным мерам. Прежде всего по функционирующим ещё украинским железным дорогам навстречу платформам с танками и гаубицами понеслись товарные экспрессы с украинским зерном. Первую скрипку в подобных операциях играет Германия, которая привлекла для такой ускоренной перекачки украинских зерновых оператора DB CARGO. Что не поместилось в вагоны, поплыло баржами через Измаил по Дунаю. Срочно были отменены все пошлины на украинскую сельхозпродукцию.

А тут выяснилось, что в украинских портах ещё скопилось примерно 4,5 млн тонн, которые, мол, также надо срочно эвакуировать. А то вдруг российский «агрессор» всё съест. Но погоня за ускоренным освобождением Украины от прошлогодних зерновых запасов сразу выявила несколько серьёзных проблем.

Явно в Киеве никто не просчитывал, что страна сможет собрать со своих полей, ещё не превращённых в минные, без достаточных запасов солярки, удобрений и обновлённой техники. И вывоз, по некоторым данным, 20 млн тонн зерна может оказаться фатальным просто для обеспечения физического выживания населения страны.

К тому же очевидно, что вывезенное срочным порядком на Запад зерно может попасть не в регион Сахары, а в виде муки по двойной цене вернуться на Украину. Впрочем, вывозимый всеми путями урожай уже выглядит чем-то вроде залога за усиленно поставляемые в страну вооружения. Неизвестно ещё, как на Украине дело повернётся, а тут реальный вполне конвертируемый товар, которым можно и расплатиться. А голодающие зоны Сахеля подождут.

Зернохранилище shutterstock.com

Отдельный вопрос — зерно в украинских портах, которое в условиях развёрнутой ВСУ минной войны и вывозить-то небезопасно. По данным французской Lе Monde, в НАТО панируют некую гуманитарную операцию по обеспечению транспортировки этих зерновых остатков по Чёрному морю. Подробностей пока нет, но новые шаги по решительному продовольственному обескровливанию Украины при поддержке, как знать, и военных кораблей могут вылиться и в нежелательные столкновения у наших берегов.

Но продразвёрстка, на которую фактически власти обрекают Украину, лишний раз подтверждает, что в ситуации нарастающего глобального кризиса не бумажный или цифровой доллар, а нефть, газ и хлеб имеют значение. Хлеб ударными темпами выкачивают из украинских закромов, а вот проблема с бесперебойным снабжением нефтью и газом выглядит пока неразрешимой.