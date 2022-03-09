Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине

Ситуация вокруг Украины может спровоцировать мировой продовольственный кризис в нынешнем году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди. По его словам, подобные ситуации могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корма для скота.

В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины, — сказал Денорманди.

По данным издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно.