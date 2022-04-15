Spiegel: прекращение поставок зерна из России спровоцирует голод в Африке

Остановка поставок зерновых культур из России и Украины может спровоцировать массовый голод в африканских и ближневосточных странах, пишет Der Spiegel. В издании уточнили, что доля РФ и Украины составляет около 30% мирового экспорта пшеницы, на кукурузу приходится 15%. При этом две трети поставок подсолнечного масла мире идут с Украины.

Немецкие журналисты отметили , что примерно 12% высококалорийных продуктов питания производятся в России и на Украине. В журнале уточнили, что если поставки из обоих государств прекратятся, то это «станет потрясением» для жителей из разных уголков планеты, в том числе для граждан Африканского Рога или Ближнего Востока.

Ливан, Египет, Ливия и Йемен, импортирующие украинское и российское зерно, в случае прекращения поставок встретятся с проблемой массового голода лицом к лицу. В этих странах могут подскочить цены на еду, в связи с чем она станет недоступной для миллионов людей. В журнале отметили, что цены на пшеницу выросли на 40% с начала военной спецоперации на Украине, хотя и до этого они были на исторических максимумах.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что уже сейчас организации приходится расходовать запасы продовольствия, чтобы прокормить голодающих.

Правда состоит в том, что мы уже расходуем продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы спасти голодающих, — отметил Бизли.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж. Глава государства подчеркнул, что нужно внимательнее отслеживать отправку продуктов и товаров в страны, которые враждебно относятся к Москве.