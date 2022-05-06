Байден подпишет законопроект о поставках вооружений Киеву по ленд-лизу

Джо Байден / Фото Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден 9 мая подпишет принятый обеими палатами Конгресса законопроект о поставках вооружений Киеву по ленд-лизу. Это делается для того, чтобы упростить оказание военной помощи Украине, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. О принятии в США документа сообщает ТАСС.

В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине, — сказала Псаки.

Инициаторами законопроекта являются сенаторы во главе с республиканцем Джоном Корнином. Документ призван наделить американского президента «более широкими полномочиями» для заключения с украинским правительством соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества «для защиты гражданского населения».

Законопроект разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран. Также президент должен будет организовать «ускоренные механизмы поставок» указанных вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее сообщалось, что власти США решили приостановить отправку вооружения на Тайвань из-за перегруженности военно-промышленного комплекса на фоне ситуации на Украине. В 2021 году Соединённые Штаты одобрили пакет военной помощи Тайваню на сумму $750 млн.