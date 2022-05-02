SCMP: США откажется от отправки гаубиц Тайваню из-за поставок Украине

Американская самоходная артиллерийская установка M109 Paladin / Фото Spc. Angel Ruszkiewicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США решили приостановить отправку вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса на фоне ситуации на Украине, об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на тайваньское министерство обороны. В 2021 году Соединённые Штаты одобрили пакет военной помощи Тайваню на сумму $750 млн. В рамках пакета, США должны были отправить 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin в срок до 2023 года. Отмечается, что поставки будут отложены до 2026 года.

Производственные линии США перегружены, в связи с чем, поставки будут отложены, — пишет издание.

Палата представителей США ранее поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что решение США о ленд-лизе для Украины обусловлено типичным желанием Вашингтона нажиться на поставках оружия. По его словам, Владимир Зеленский, соглашаясь на это, «загоняет страну в долговую яму».