Турция выступила против вхождения сил НАТО в Чёрное море

Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от вхождения в Чёрное море, так как это может быть воспринято как провокация и только повысит напряжение, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас в Чёрном море нет военных кораблей из стран вне региона.

Давайте не будем вызывать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация. Мы говорим, что какие бы намерения вы ни делали, другая сторона увидит в этом провокацию, — сказал Акар.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что у Турции есть план по поддержанию стабильности в регионе и она продолжит ему следовать.

10 апреля Хулуси Акар заявил, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря. Он добавил, что страна будет привержена Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Также Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении недалеко от острова Кефкен уже не первой якорной мины, размещённой украинскими силами вблизи своих портов, которые впоследствии сорвались и отправились в свободное плавание по Чёрному морю. На сайте турецкого ведомства сообщается, что к решению проблемы были привлечены подводные команды ВМС Турции.