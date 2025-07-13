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13 июля 2025 в 18:57

В Германии рассказали, чем Трамп довел Украину до истерики

Bild: власти Украины встревожены из-за ожидания заявления Трампа о России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Украинские власти с тревогой ожидают «важного заявления» американского лидера Дональда Трампа о России, которое он обещал сделать в понедельник, 14 июля, пишут журналисты немецкого издания Bild со ссылкой на источники. По их словам, опасения Киева связаны с неопределенностью в вопросе поддержки Белым домом совместных санкций против РФ.

Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены, многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США. В то же время Трамп в последнее время не исключал санкций, но никогда не говорил о них конкретно, — пишет издание.

Ранее президент США сообщил, что подготовил важное заявление о России, отметив свою разочарованность действиями Москвы. Однако он не стал раскрывать, что именно он хочет сказать в своей речи в понедельник.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что руководство РФ ожидает обращения Трампа, которое он анонсировал. По словам пресс-секретаря российского лидера, в Москве хотят знать, о чем собирается сообщить президент США.

Дональд Трамп
США
Россия
Украина
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