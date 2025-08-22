Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 августа, без перемен

Какой сегодня в столичном регионе уровень пыльцы? Мы собрали свежие данные, чтобы аллергики могли быть в курсе и правильно подготовиться.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столице сохраняется прохладная и неустойчивая погода. Максимальная температура днем составит +17 градусов, весь день будет облачно. По прогнозам, в дневные часы возможны кратковременные дожди, которые частично снизят концентрацию аллергенов в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 августа

С пыльцой все по прежнему. Ее уровень в воздухе находится на стабильных показателях, но, увы, — не нулевых.

В атмосфере сохраняются сорные травы, включая полынь, но их количество минимальное. Споры грибков альтернарии и кладоспориума фиксируются стабильно высоко — свыше 1000 единиц на кубометр, карта SILAM окрашена в красный цвет. Для аллергиков это означает высокий риск реакций.

Уровень пыльцы злаковых трав сейчас также остается заметным: местами показатели достигают оранжевой отметки, что указывает на среднюю концентрацию.

Погодные условия частично помогут облегчить ситуацию, однако аллергикам стоит соблюдать осторожность и следовать рекомендациям врачей. Проветривайте жилье только после дождя или поздним вечером. По возвращении домой мойте лицо и руки, а также меняйте одежду, чтобы уменьшить контакт с аллергенами.

