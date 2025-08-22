Космонавты с МКС поздравили соотечественников с праздником Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

Экипаж Международной космической станции обратился к россиянам с праздничной речью в День государственного флага, передает ТАСС. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов подчеркнули глубокую символику триколора, который представляет Россию даже в космическом пространстве.

Рыжиков, в частности, отметил, что «узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли». Для космонавтов флаг является не только символом национального единства почти двухсот народов, но и напоминанием о доме и семье, находясь за многие километры от Земли. Под одним общим флагом страна побеждает в спорте, осваивает космос и вместе движется вперед, сохраняя свой суверенитет и силу, подчеркнул экипаж МКС.

Это наше стремление вперед, сила и единство. Это качества, благодаря которым мы веками храним свой суверенитет, — сказал Зубрицкий.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции. Как сообщили в Роскосмосе, в результате проведенного маневра высота полета МКС увеличилась на 1,7 км.