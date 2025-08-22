Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025

Сильный взрыв прогремел в одном из украинских городов

Мощный взрыв прогремел на территории Харькова на фоне воздушной тревоги

В Харьковской области Украины вечером 21 августа была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский «24 канал» в своем Telegram-канале. Во время нее в Харькове прозвучал мощный взрыв.

В Харькове был слышен взрыв, — указали журналисты.

Сигнал воздушной тревоги в регионе продолжался с 22:32 по московскому времени. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены гремели по всей области.

Очевидцы сообщили о слышимом взрыве в городе, однако точное место и характер происшествия пока не уточнялись. Местные власти и экстренные службы не предоставили официальной информации о причинах громких звуках и возможных последствиях.

Ситуация в городе остается напряженной, жителям рекомендовано оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Подробности инцидента выясняются.

Прошлой ночью в столице Украины в условиях действия режима воздушной тревоги были зафиксированы мощные взрывы. Мэр города Виталий Кличко проинформировал граждан через свой Telegram-канал об активизации систем противовоздушной обороны. Точный характер, цели и вероятные последствия атаки не уточнялись.

