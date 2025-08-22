Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ГД предложили лишать прав за одно распространенное нарушение

В ГД призвали лишать прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ужесточающий ответственность за неправомерную установку опознавательного знака «Инвалид» на транспортные средства законопроект направлен на заключение в правительство, пишет ТАСС. Документ, авторами которого стали председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета Михаил Терентьев, предусматривает лишение водительских прав за повторное нарушение, а также увеличение штрафов за первичное незаконное использование знака.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — указано в сообщении.

Согласно тексту законопроекта, за повторное нарушение предлагается устанавливать для граждан штраф в размере 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц штраф составит 40 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей. Во всех случаях предмет правонарушения подлежит конфискации.

Кроме того, инициатива предполагает увеличение штрафов для граждан за первичное нарушение — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей. Как отмечается в пояснительной записке, реализация законопроекта позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры. Документ направлен на борьбу со злоупотреблениями при использовании знака «Инвалид».

Ранее Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года.

