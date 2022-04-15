Генсек ООН предрёк обнищание человечества из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод более одной пятой части всего человечества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zprávy. Согласно его подсчётам и предположениям, пострадать могут порядка 1,7 млрд человек.

Мы все видим трагедию, разворачивающуюся на Украине. Но за ее границами война начала тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий, — сказал Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что на долю Украины и России приходится порядка 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более 50% подсолнечного масла. Зерно из этих стран служит пропитанием для самых бедных и уязвимых людей в мире — пшеницу из России и Украины импортируют 45 наименее развитых стран Земли.

Однако проводимая в настоящее время на территории Украины спецоперация мешает фермерам убирать урожай, ведёт к закрытию портов, блокирует экспорт зерна, разбивает цепочки поставок и провоцирует рост цен. При этом многие развивающиеся страны только начинают оправляться от последствий COVID-19, усугубляющихся их историческим долговым бременем и резким ростом инфляции.

С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения — более чем в два раза, — отметил Гутерриш.

Он призывал государства мира поддерживать открытые рынки и не допускать накопления запасов. а также предоставлять резервы странам, наиболее подверженным риску голода.

Также Гутерриш призвал мировое сообщество поддержать призыв к миру. По его словам, происходящее на Украине «должно закончиться без промедления».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.