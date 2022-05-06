Германия отправит на Украину семь самоходных гаубиц PzH 2000 Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о поставке Украине семи самоходных гаубиц PzH 2000

PzH 2000 / Фото nato/flickr.com

Между Германией и Украиной достигнута договорённость об отправке семи самоходных гаубиц PzH 2000. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, пишет DPA. Она добавила, что техника поступит после ремонта.

Уже на следующей неделе может начаться обучение украинских военных навыкам обращения с данными гаубицами, — сказала Ламбрехт.

28 апреля большинство (586) представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине. Около 100 немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, семь человек воздержались. По итогам голосования, две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

Позже стало известно, что ФРГ не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся.