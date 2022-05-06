Welt: Германия не поставила Украине зенитные установки Gepard Welt: Германия не поставила Украине Gepard из-за запрета Швейцарии на снаряды

ЗРК Gepard / Фото IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

ФРГ не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся, сообщает Welt со ссылкой на источники на Украине.

Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы, — отмечается в публикации.

В Германии озвучили намерение отправить на Украину 30 данных зенитных установок 26 апреля. Выбор в пользу Gepard издание считает неожиданным, поскольку в правительстве ФРГ знали о нехватке снарядов к ним. В немецком арсенале имеется 23 тыс. снарядов, но их хватит Украине только на полчаса стрельбы из всех обещанных Gepard.

Снаряды производят в Швейцарии, которая запретила реэкспортировать боеприпасы в зону боевых действий, подчеркнул источник издания.

Ранее стало известно, что 586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, около 100 немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, семь человек воздержались. После этого в Германии заговорили о поставках в Киев установок Gepard.