Германия одобрила поставки тяжёлого вооружения на Украину

ЗРК Gepard / Фото Wikimedia

586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, пишет Zeit. По информации издания, около 100 немецких парламентёров не согласились с данной инициативой, 7 человек воздержались. По итогам голосования, две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

В соответствии с Уставом ООН Германия также поставит Украине оружие для самообороны, а также немецкой стороной одобрены поставки из третьих стран, — процитировали в издании официальное заявление СДПГ, ХДС и Союза 90 (зелёные).

Ранее в газете Sueddeutsche Zeitung сообщили, что власти Германии могут поставить украинской стороне зенитные комплексы Gepard. По данным издания, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявит об этом на встрече представителей 40 государств на авиабазе Рамштайн.

В конце апреля Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть отправлена Киеву в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 млн.