Побывавший в Киеве конгрессмен США рассказал о ещё одной просьбе Зеленского Зеленский попросил Байдена передать более мощное оружие для разблокировки портов

Владимир Зеленский / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, через которые идёт экспорт продовольствия. Эту просьбу украинский лидер передал через посетивших Киев членов палаты представителей США, рассказал в эфире NBC член делегации Джейсон Кроу. Власти Украины также хотели бы получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами и реактивные системы залпового огня.

По словам Кроу, Киев заинтересован в американских противокорабельных ракетах «Гарпун» либо аналогичном вооружении, с помощью которого власти Украины намерены обеспечить использование портов в стране. Кроу указал, что одной из самых больших проблем для Украины стала невозможность экспорта продуктов питания.

У них лежат 12 млн тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужна как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, — заявил Кроу.

Ранее сообщалось, что остановка поставок зерновых культур из России и Украины может спровоцировать массовый голод в африканских и ближневосточных странах. Доля РФ и Украины составляет около 30% мирового экспорта пшеницы, на кукурузу приходится 15%. При этом две трети поставок подсолнечного масла в мире идут с Украины.

Ливан, Египет, Ливия и Йемен, импортирующие украинское и российское зерно, в случае прекращения поставок встретятся с проблемой массового голода лицом к лицу. В этих странах могут подскочить цены на еду, в связи с чем она станет недоступной для миллионов людей. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что уже сейчас организации приходится расходовать запасы продовольствия, чтобы прокормить голодающих.