Позор США в Иране, атака ВСУ на танкер, Каллас бесит Европу: что дальше

США скрывают правду о потерях в Иране, ВСУ нанесли удар по танкеру «Арктик Метагаз» с территории Ливии, глава ЕК Кая Каллас утратила доверие коллег — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

США скрыли число потерь в войне с Ираном

Источники сообщили, что в Вашингтоне открыта позорная страница битвы сверхдержав. По информации Telegram-канала «Конспиролог», США скрыли жуткую правду о своих потерях в войне с Ираном.

Разведсообщество и независимые аналитики указали на серьезные расхождения в цифрах. По их сообщению, Пентагон признал гибель 15 солдат и около 350 раненых с начала операции Epic Fury (28 февраля 2026 года), включая экипаж разбившегося заправщика KC-135 в Ираке. Источники отметили, что число погибших гораздо выше, особенно после массированных ударов Ирана по базам в ОАЭ (Аль-Дафра) и Саудовской Аравии (Принц Султан), где только при одном ударе по самолету E-3 Sentry пострадали десятки человек. Соответствующее заявление в эфире Judging Freedom сделал бывший полковник и советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Источники подчеркнули, что блицкриг Трампа обернулся фиаско, а Иран имеет военное превосходство. По их информации, 400 волн ударов не принесли желаемого результата и публичная риторика администрации Трампа об «успешной демилитаризации» Ирана разбилась о суровую реальность заблокированного Ормузского пролива.

«Три недели интенсивных бомбардировок не смогли обрушить политический режим, а иранская ПВО и инфраструктура выдержали основной удар, маятник войны качнулся в сторону экономической катастрофы для Запада. Прагматика момента проста: пока Иран держит руку на горле мировой бензоколонки в Оманском заливе, любые тактические победы Израиля в воздухе обесцениваются стоимостью барреля нефти и пустыми заправками в Европе и США. Никаких иллюзий по поводу „скорого краха“ Тегерана больше нет. <...> Окно возможностей для „чистой победы“ захлопнулось, и теперь США стоят перед выбором: либо признать провал блицкрига, либо втягиваться в бесконечную мясорубку, где Иран использует географию как абсолютное оружие», — отметили на канале «Конспиролог».

Авторы сообщили, что это подтверждают американские потери. По их информации, иранцы за последнее время сбили американский F-15E и вертолет Black Hawk, а во время эвакуации летчика истребителя США были вынуждены уничтожить два своих транспортных самолета. Кроме того, пока воздушное судно искали в иранских горах, был потерян штурмовик «Бородавочник» A-10 Thenderbolt.

Источник сообщил, что битва сверхдержав обрела победителя. Россия, тихо и незаметно поддержав Иран, вынудила Штаты фактически капитулировать, добавили на канале.

ВСУ атаковали танкер России с территории Ливии

В начале марта в Средиземном море у берегов Мальты был атакован российский танкер «Арктик Метагаз». Следственный комитет РФ установил, что в нападении были задействованы не менее двух беспилотных летательных аппаратов и трех безэкипажных катеров (БЭК), снабженных взрывными устройствами. В результате удара судно получило значительные повреждения, произошла детонация газа. На борту находились 30 членов экипажа — их удалось спасти и доставить домой. Второй помощник капитана и матрос получили ранения.

В RFI выяснили, что атаковавшие танкер дроны принадлежат Вооруженным силам Украины и были запущены с территории Ливии. По предварительным данным, противник применил БЭК Magura V5. По информации радиостанции, в Мисурате, Триполи и Эз-Завии дислоцировано более 200 украинских военных.

«За этим нападением стоят войска Украины. Они присутствуют на западе Ливии», — сообщила RFI.

По данным радиостанции, эти подразделения причастны к нападению на танкер «Кендил». Он подвергся атаке в середине декабря 2025 года.

В Ливии разместились украинские наемнические структуры — частные военные компании, об этом сообщил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Главная задача этих боевиков — противодействие влиянию России в Ливии, в том числе через дискредитацию. Все они, как правило, русскоговорящие, поэтому дискредитируют РФ в том числе перед теми людьми, с которыми у Москвы сложились долгосрочные отношения», — пояснил эксперт.

В Европе признали ошибочным назначение Каллас на пост главы ЕК

В Брюсселе считают ошибочным назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии из-за ее некомпетентности, сообщила Служба Внешней разведки России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отстранила ее от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС.

По информации журналистов, конфликт между Каллас и главой ЕК обострился после начала войны США и Израиля с Ираном. Источники сообщили, что они не смогли поделить сферы влияния и определить, кто конкретно должен делать заявления и принимать решения, связанные с кризисом.

«Ни для кого не секрет, что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров предпочитают не замечать невежду и хамку Каллас, в этом нет ничего нового», — заявил один из европейских чиновников.

Каллас не соответствует запросам ЕС, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, Союз со дня основания строился как наднациональная структура, работающая на общие интересы, а сейчас историческая эпоха изменилась, и Каллас не может под это подстроиться.

«Национальные государства возвращают себе свои полномочия, это показали и финансовый кризис 2008 года, и энергетический кризис, и пандемия. Стало ясно, что Еврокомиссия — структура совершенно лишняя и не помогает решать проблемы отдельных государств ЕС. Страны хотели бы, чтобы ее значение в политике и экономике сокращалось. А тут Каллас любое свое появление использует, чтобы перетянуть одеяло на себя. Этим она раздражает просто все государства. Может быть, за исключением родной Эстонии, но и в этом я не уверен», — пояснил Ткаченко.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев уверен, что и общественность, и политические элиты ЕС раздражены невежеством и непрофессионализмом Каллас. По его словам, политик свела курс Евросоюза к противостоянию с Россией.

«Все-таки Евросоюз — это так называемое глобальное объединение, которое имеет интересы везде. А она полностью свела внешнюю политику ЕС к противостоянию с Россией и помощи Украине. Она со своим хуторским мышлением просто ничего не видит больше», — пояснил политолог.

Читайте также:

Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Изнасиловал и забил ножом: директор интерната убил пятилетнего мальчика

«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа

Выжившие в Кувейте американские военные обвинили главу Пентагона во лжи

Ударят по детям — получат «Орешник»: Путин объявил пасхальное перемирие