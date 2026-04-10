«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа Экс-депутат Рады Килинкаров: Рютте может зализать Трампа до дыр

Действующий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте своим поведением рискует «зализать» президента США Дональда Трампа до дыр, поэтому Альянсу стоило бы вернуть экс-главу организации Йенса Столтенберга. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» озвучил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя недавнюю поездку Рютте в Вашингтон.

По словам Килинкарова, действующий генсек НАТО делает очень странные заявления, которые вызывают недоумение. В частности, он напомнил, что Рютте назвал мир более безопасным после нападения США на Иран.

Я прошу всех, верните Столтенберга. Я боюсь, Рютте просто залижет Трампа до дыр. Это удивительная история, когда с ним ведут переговоры о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО, — сказал экс-депутат.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа с Рютте, состоявшаяся в среду вечером, прошла в крайне напряженной обстановке. Американский лидер использовал беседу, для того чтобы выплеснуть на главу Альянса волну недовольства и оскорблений.