Политолог рассказал, как США хотят приструнить Ближний Восток Политолог Клинцевич: США хотят провести акцию устрашения Ближнего Востока

Фото: МО США

США мечтают провести жесткую военную акцию на Ближнем Востоке, которая могла бы устрашить и приструнить их региональных партнеров, ставших все больше задумываться о собственных национальных интересах, заявил в беседе с ИА SM.News руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он предположил, что площадкой для проведения такой акции может стать Палестина, а поможет США в этом Израиль.

Им нужно сейчас показать победу американского оружия. Публично провести очень жесткую акцию по устрашению, чтобы <...> другие страны Ближнего Востока, как говорится, быстро встали в строй и выполняли американские команды, — отметил Клинцевич.

По его словам, Вашингтон всегда избегал встреч с противником, который может дать отстойный отпор, и поэтому воздействовал на более слабые страны при помощи политики запугиваний. А сегодня государства Ближнего Востока стремятся избавиться от американской гегемонии.

Ранее сообщалось, что США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, в сектор Газа при условии поражения ХАМАС. В новом формировании могут поучаствовать в том числе американцы.