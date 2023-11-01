США и Израиль изучают варианты отправки миротворцев в Газу Bloomberg: США и Израиль могут отправить миротворцев в Газу после падения ХАМАС

Фото: peacekeeping.un.org

США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, в сектор Газа при условии поражения ХАМАС, пишет агентство Bloomberg. В новом формировании могут поучаствовать в том числе американцы. Таким образом, анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции, уточняет агентство.

Другим вариантом, который Тель-Авив считает приемлемым, является миротворческая миссия подобно существовавшей в 1979 году на основе договора между Египтом и Израилем 1979 года. Тогда документом предусматривалось присутствие в заранее оговоренных зонах с обеих сторон границы миротворцев ООН и отказ обеих стран от права требовать вывода этих сил.

Еще одним способом размещения миротворческих сил переговорщики рассматривают переход сектора Газа под надзор ООН, однако, согласно источникам Bloomberg, в Тель-Авиве эту идею считают нецелесообразной. В любом случае эти обсуждения находятся на ранней стадии, отмечает Bloomberg, и напоминает, что ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома подчеркнули, что речи об отправке ВС США в Газу в составе миротворческой миссии не идет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал борьбу с палестинским движением ХАМАС войной всего просвещенного мира и поблагодарил ряд лидеров европейских стран за безоговорочную поддержку его страны. Глава кабмина также сообщал, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила уже в третью фазу. Этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве. Премьер-министр отметил, что операция также дает возможности для освобождения заложников ХАМАС и армия этот шанс не упустит.