«Война всего просвещенного мира»: Нетаньяху описал борьбу с ХАМАС Нетаньяху: борьба против ХАМАС является войной всего просвещенного мира

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху (справа)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал борьбу с палестинским движением ХАМАС войной всего просвещенного мира, сообщает его канцелярия в Twitter (X). Он также поблагодарил ряд лидеров европейских стран за безоговорочную поддержку Израиля.

Премьер-министр заявил, что война Израиля против ХАМАС и ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является также войной всего просвещенного мира, — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила уже в третью фазу. По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве. Премьер-министр отметил, что операция также дает возможности для освобождения заложников ХАМАС и армия этот шанс не упустит. Все цели будут достигнуты и в итоге «ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побеждено, будет другая Газа», заверил Нетаньяху.

До этого в пресс-службе министра сообщили, что службы безопасности Израиля контролируют и проверяют все поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. По словам представителей канцелярии, если появится информация о том, что грузы перехватывает движение ХАМАС, то все поставки будут немедленно прекращены.