Израиль заблокирует поставки гумпомощи в Газу при одном условии Нетаньяху: Израиль заблокирует поставки гумпомощи, если они попадут к ХАМАС

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Службы безопасности Израиля контролируют все поставки гуманитарной помощи в Газу, сообщила пресс-служба премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху в социальной сети Twitter (Х). Там подчеркнули, любые поступления будут немедленно заблокированы, если появится информация, что грузы попадают к палестинскому движению ХАМАС.

Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены, — отметили в пресс-службе.

Также в канцелярии заявили, что «гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны». При этом представители подчеркнули, что помощь предоставляет не Израиль, а международные организации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Газе разворачивается катастрофа библейского масштаба. Охваченному войной региону не помогут гуманитарные паузы, поскольку время полумер на Ближнем Востоке давно прошло, отметил постпред. По его словам, ситуацию усугубляет решение Израиля не допускать поставки гуманитарной помощи в Газу. Эти поступления и без того скудны, напомнил постпред.