Нетаньяху сообщил о новой фазе израильской операции в Газе Нетаньяху: военная операция в Газе вступила в третью фазу

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная операция Израиля в секторе Газа вступила уже в третью фазу, сообщила пресс-служба премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху в социальной сети Twitter (Х). По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве.

Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа, — подчеркнули в пресс-службе.

Премьер-министр отметил, что операция также дает возможности для освобождения заложников ХАМАС и армия этот шанс не упустит. Все цели будут достигнуты и по итогу «ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», заверил Нетаньяху.

Ранее в пресс-службе министра сообщили, что службы безопасности Израиля контролируют и проверяют все поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. По словам представителей канцелярии, если появится информация о том, что грузы перехватывает движение ХАМАС, то все поставки будут немедленно прекращены.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Газе разворачивается катастрофа библейского масштаба. Охваченному войной региону не помогут гуманитарные паузы, поскольку время полумер на Ближнем Востоке давно прошло, отметил постпред.