https://static.news.ru/photo/c8b9409e-e99c-11e9-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Турция может столкнуться с дестабилизирующими последствиями операции на севере Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он отметил, что турецкое Министерство обороны, как и президент США Дональд Трамп, не поддерживает операцию.

Вооружённые силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции, — сообщил он.

Хоффман отметил, что американская сторона будет работать с союзниками по НАТО и партнёрами по международной коалиции, чтобы напомнить турецким властям о возможных последствиях их действий.

Как писал News.ru, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американская сторона подготовит двухпартийный законопроект по санкциям в отношении Анкары после начала военной операции Турции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для «создания зоны безопасности». В начале сентября он также говорил, что Анкара решительно настроена зачистить эти территории в соседней стране. 7 октября ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке.