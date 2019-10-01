https://static.news.ru/photo/4c40aaa0-e458-11e9-ab4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности.

Мы можем прийти внезапно однажды ночью, — приводит Анатолийское агентство ответ турецкого лидера на вопрос журналиста о планируемой операции.

Также во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV, Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Ранее планировалось, что Анкара создаст её совместно с Вашингтоном.

К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути, — сказал турецкий лидер.

Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими Силами народной самообороны (YPG).

Ранее координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов покинуть оккупируемую территорию Сирии, так как США не могут выполнить обязательства по оперативному плану ООН в зоне Эт-Танф, писал News.ru.