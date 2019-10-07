We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.
Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что проконсультировался с Комитетом начальников штабов вооружённых сил США в отношении вывода военнослужащих из области турецкой операции в Сирии.
Как сообщает РИА Новости, судя по кадрам, США осуществили пуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Она стартует над побережьем Тихого океана в западном направлении. На видео видно, как отделяются...
США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО из-за операции в Сирии