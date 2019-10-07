Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/Global Look Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американская сторона подготовит двухпартийный законопроект по санкциям в отношении Анкары после начала военной операции Турции в Сирии.

По его словам, он обсудил ситуацию в САР с сенатором Крисом Ван Холленом.

Мы представим двухпартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО, — подчеркнул он.

Грэм отметил, что курдские силы, которые турецкие военные намерены атаковать, помогали США уничтожить халифат ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация).

Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что проконсультировался с Комитетом начальников штабов вооружённых сил США в отношении вывода военнослужащих из области турецкой операции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для «создания зоны безопасности». В начале сентября он также говорил, что Анкара решительно настроена зачистить эти территории в соседней стране. 7 октября ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке.

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