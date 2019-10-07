https://static.news.ru/photo/666bd7fe-e996-11e9-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/Global Look Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американская сторона подготовит двухпартийный законопроект по санкциям в отношении Анкары после начала военной операции Турции в Сирии.

По его словам, он обсудил ситуацию в САР с сенатором Крисом Ван Холленом.

Мы представим двухпартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО, — подчеркнул он.

Грэм отметил, что курдские силы, которые турецкие военные намерены атаковать, помогали США уничтожить халифат ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация).

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.



We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 7 октября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что проконсультировался с Комитетом начальников штабов вооружённых сил США в отношении вывода военнослужащих из области турецкой операции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для «создания зоны безопасности». В начале сентября он также говорил, что Анкара решительно настроена зачистить эти территории в соседней стране. 7 октября ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке.