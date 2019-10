По его словам, он обсудил ситуацию в САР с сенатором Крисом Ван Холленом.

Грэм отметил, что курдские силы, которые турецкие военные намерены атаковать, помогали США уничтожить халифат ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация).