https://static.news.ru/photo/56eaa602-ccea-11e9-9820-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Анкара решительно настроена зачистить территории в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнёзда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить, — цитирует Эрдогана ТАСС .

Территория, о которой говорит глава Турции, в реальности контролируется не террористами, а военно-политическими структурами проживающих там курдов, которые являются последовательными противниками исламистов всех мастей, воюющих на территории Сирии.

Планы Эрдогана зачистить именно северо-восток страны (а, например, не реально контролируемую джихадистами провинцию Элдиб на северо-западе страны) вписываются в политику Анкары по борьбе с курдским населением. Последнему Турция долгие годы отказывает в праве на автономию и проводит репрессии в отношении национальных объединений вроде Курдской рабочей партии.

Как писал News.ru, ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии. Анкара хочет создать подконтрольную зону в указанной части Арабской Республики.

В сирийском Идлибе прошли крупнейшие за последние несколько лет протесты. Местные жители жгли портреты Эрдогана и государственные флаги соседней страны, выступая против альянса главы Турции с сирийским и российским президентами Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

Экс-руководитель запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» Салех аль-Хамви рассказал о шести предложениях Анкары, которые президент Турецкой Республики продвигает в диалоге с Москвой для решения проблем сирийского Идлиба.