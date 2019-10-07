https://static.news.ru/photo/0c5ee250-e956-11e9-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что проконсультировался с Комитетом начальников штабов вооружённых сил США в отношении вывода военнослужащих из области турецкой операции в Сирии.

Я консультировался со всеми. Я всегда консультируюсь со всеми. Необходимо вернуть солдат с этих бесконечных войн. — цитирует хозяина Белого дома ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Дональд Трамп предупредил Анкару о недопустимости нанесения в Сирии ударов по солдатам американской армии или их союзникам. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в районе, по которому 7 октября нанесли удар турецкие военные, находились 50 американских военнослужащих.