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Сообщение министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ страны на государственный язык прокомментировали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве считают, что подобный шаг ведёт к «двойной дискриминации» русского языка.

Во-первых, в Киеве так и не учли замечания Венецианской комиссии Совета Европы в отношении местного закона «Об образовании» и не внесли в него важные поправки. Во-вторых, переход на украинский язык...