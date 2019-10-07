https://static.news.ru/photo/8452f8f6-e94b-11e9-90e6-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о недопустимости нанесения в Сирии ударов по солдатам американской армии или их союзникам. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в районе, по которому 7 октября нанесли удар турецкие военные, находились 50 американских военнослужащих.
Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнётесь с большими проблемами», — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке. Сведений о жертвах в результате удара пока нет. Удар по штабу курдских сил был нанесён в деревне Телль-Тавиль в окрестностях города аль-Маликия.